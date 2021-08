Si può concepire senza una tuba?

Una domanda di: Valentina

Ho avuto un’extrauterina con asportazione tuba destra. Volevo sapere un’informazione: ma se io ovulo a destra c’è la possibilità che rimanga incinta oppure l’ovocita va a vuoto? Spero di essermi spiegata bene. Grazie mille.



Buongiorno signora, l’asportazione della tuba a causa di una gravidanza extrauterina lascia comunque a livello ovarico omolaterale le capacità di produrre follicoli ed ovociti regolari.

Ovviamente la possibilità che il follicolo ovulatorio permetta all’ovocita di incontrare attraverso il passaggio tubarico lo spermatozoo diminuisce in quanto il percorso è più difficile. In ogni caso l’alternanza di funzione a livello ovarico (ovaia destra e ovaia sinistra ovulano alternativamente) permette il mantenimento di un’ottima funzione riproduttiva. Con cordialità.

