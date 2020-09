Si può concepire subito dopo la sospensione della pillola?

Una domanda di: Antonella

Ho interrotto la pillola per cercare il terzo figlio. Ultima pillola assunta (senza aver preso le ultime 4 della confezione) il 12 settembre, rapporti a rischio il 15 e il 17 settembre e adesso ho tanto mal di schiena e nausea, sintomi che hanno annunciato le mie precedenti due gravidanze. Le chiedo se fosse possibile essere rimasta subito incinta (ho 35 anni) e se sì quando devo fare il test.

Gentile signora, certamente è possibile che lei sia rimasta incinta. Il test di gravidanza si può effettuare il primo giorno di ritardo delle mestruazioni (ritardo rispetto alla presunta data di arrivo), tuttavia nel suo caso non avendo riferimenti così precisi direi di attendere ancora una decina di giorni: il concepimento potrebbe infatti essere avvenuto ieri, visto che gli spermatozoi maschili sopravvivono nel corpo della donna fino a sette giorni. Ma se anche fosse avveuto il 15 settembre direi che si può aspettare qualche giorno. I sintomi che lei descrive possono certamente essere espressione di una gravidanza, nonostante la loro comparsa sia davvero molto precoce. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

