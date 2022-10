Si può dare inizio a una gravidanza con la spirale?

Una domanda di: Elvia

Salve, ho inserito la spirale 6 mesi fa circa, ciclo regolare meno abbondante di come l’ho avuto prima dell’inserimento, ho contato i giorni e sono di una settimana in ritardo è il caso che faccia un test per sicurezza per stare tranquilla o aspetto che magari è solo un leggero ritardo?



Cara signora, la spirale è un metodo contraccettivo estremamente efficace: dagli studi effettuati è emerso che ha un tasso di successo di circa il 99 per cento. Tuttavia il fallimento del metodo, anche se rappresenta un’eventualità rarissima, è possibile. Quando succede è quasi sempre dovuto allo spostamento del dispositivo che, se non rimane nella sede di applicazione, non può più garantire la sua efficacia. Non scrive se dopo l’inserimento si è fatta controllare almeno per un paio di volte, come sarebbe opportuno fare per sicurezza, quindi non posso fare ipotesi. In generale, in caso di ritardo delle mestruazioni è comunque opportuno effettuare il test di gravidanza. Le consiglio di farlo, così si toglierà ogni dubbio. Con cordialità.

