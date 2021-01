Si può dare inizio a una gravidanza con un solo rapporto non protetto?

Una domanda di: Maja

Ieri ero nei giorni più fertili ed ho avuto un rapporto completo, oggi è il giorno dell’ovulazione. È possibile rimanere incinta anche con un solo rapporto completo nei giorni più fertili? Perché mi è stato detto che bisogna averne più di uno durante la settimana. Io sono in età fertile e ho 27 anni.





Gentile signora,

certo che si può dare inizio a una gravidanza anche solo in seguito a un solo rapporto sessuale. Per concepire basta infatti un uniico spermatozoi che riesca a fecondare l’ovocita. Posto questo, poiché il corpo della donna non ha le stesse risposte di una lampadina elettrica, che si acende premendo un interruttore, è possibile che anche per una donna giovamne come lei, quindi in piena età fertile, occorra qualche mese(e qualche rapporto sessuale in più) per riuscire a concepire. Mediamente a una coppia giovane e sana, senza problemi di fertilità, bastano due-tre rapporti sessuali alla settimana nell’arco del ciclo mensile (periodo compreso tra l’inizio di una mestruazione e l’inizio di quella successiva) per raggiungere l’obiettivo. Le ricordo di assumere fin da ora, per tutto il periodo della ricerca della gravidanza e fino al termine del primo trimestre, l’acido folico, nella dose di una compressa da 400 microgrammi al giorno. Serve per prevenire la spina bifida nel bambino. Cari saluti.

