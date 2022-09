Si può dare inizio a una gravidanza durante le mestruazioni?

Una domanda di: Mary

Buongiorno, la mia domanda è: si può rimanere incinta al quinto giorno di ciclo? Grazie per la risposta.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

certo: dare inizio a una gravidanza in seguito a un rapporto avvenuto durante le mestruazioni è possibile. Va detto, però, che non è un evento frequente.

Purtroppo spesso le donne non conoscono né il loro ciclo (intervallo di tempo tra l’inizio di una mestruazione e l’inizio di quella successiva, né cosa siano i giorni fertili che precedono di cinque giorni l’ovulazione. La durata del ciclo di norma è di 28 giorni: 14 prima e 14 dopo l’ovulazione. Ma a essere di durata fissa (14) è la seconda metà, la fase luteale, cioè la fase che segue l’ovulazione.

Se il ciclo – sempre oppure occasionalmente – dura 21 giorni, la prima metà si accorcia a 7, con ovulazione al settimo giorno, e i giorni fertili (dal secondo di flusso al sesto) si sovrappongono al sanguinamento mestruale. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto