Si può fare un buco all’orecchio in gravidanza?

Una domanda di: Vanessa

Si può fare un orecchino in gravidanza? Sono alla 29^ settimana.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

forare i lobi delle orecchie non è controindicato di per sé, tuttavia è sconsigliato perché, anche se la manovra viene effettuata nella massima sicurezza, il rischio di infezioni può essere comunque in agguato. E un’eventuale infezione richiederebbe l’utilizzo di antibiotici. Di questi ultimi è sempre meglio non avere necessità, anche se è vero che

all’occorrenza anche in gravidanza possono essere assunti. Il mio parere è dunque quello di evitare qualsiasi tipo di piercing (compresi quelli alle

orecchie) rimandandoli a dopo il parto e ad allattamento concluso. Poi ovviamente ogni donna può fare come meglio crede perché ripeto non ci sono

rischi diretti per il feto. Cordialmente.

