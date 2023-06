Si può iniziare una gravidanza durante le mestruazioni?

Una domanda di: Maria Chiara

Ho una domanda da farle. Siccome ieri era il mio secondo giorno di ciclo e ho avuto un rapporto completo è possibile che io sia rimasta incinta? Cioè è possibile rimanere incinta al secondo giorno di ciclo irregolare? Grazie in anticipo per la risposta.



Claudio Ivan Brambilla

Gentile Maria Chiara, avviare una gravidanza durante le mestruazioni è improbabile ma non impossibile. Tutto dipende da quando avviene l’ovulazione, ovvero se anticipa rispetto alla data presunta che convenzionalmente è collocata il 14° giorno del ciclo, inteso come arco di tempo tra una mestruazione e quella successiva, in un ciclo di 28 giorni. Gli spermatozoi maschili, dopo il rapporto sessuale, possono sopravvivere nell’apparato genitale femminile fino a sette giorni. Se l’ovulazione dovesse anticipare potrebbero quindi incontrare l’ovocita e fecondarlo (ovviamente per la fecondazione ne serve uno solo). Va detto comunque che le già scarse probabilità di rimanere incinta nei giorni del flusso mestruale diminuiscono ulteriormente se il rapporto avviene nei primissimi giorni (primo e secondo) come nel suo caso. Non posso quindi assicurarle al 100 per 100 di non aver avviato una gravidanza, tanto più che lei ha cicli irregolari (il che rende la previsione ancora più difficile), ma solo ribadire che le probabilità che sia accaduto sono davvero modeste, soprattutto se i suoi cicli irregolari sono generalmente più lunghi della media (più di 28 giorni). Comunque sia, se tra 35 giorni circa le mestruazioni non fossero ancora arrivate potrà essere opportuno effettuare il test di gravidanza. Cordialmente.

