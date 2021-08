Si può ovulare dopo pochi giorni da un aborto?

Una domanda di: Celeste

Purtroppo ho avuto un aborto ritenuto il 5/07. Il cuore aveva smesso di

battere a 8 settimane. Mi sono state prescritto 4 compresse di Cytotec per 3

giorni e dall’eco sono risultata “quasi pulita” a parte un piccolo

frammento che il dottore ha detto perderò al prossimo ciclo. Le Beta in una

settimana dall’aborto sono scese da 20000 a 770 ma a 12 giorni

dall’aborto il test di gravidanza era ancora positivo.

Nonostante questo a 12 giorni dall’aborto ho avuto perdite di muco classiche

dell’ovulazione e sono certa che stava avvenendo l’ovulazione. Ovviamente anche il test di

ovulazione è uscito positivo (immagino dovuto alle beta) ma credo non attendibile. Ora mi

domando, è possibile ovulare quando le beta sono ancora alte?

Inoltre da qualche parte ho letti che la mestruazione viene dopo circa 30 giorni da

quando si azzerano le beta. Lei lo conferma?

Grazie infinite per la gentile risposta.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

le beta ci mettono un po' a scendere perché l'organismo è lento a smaltirle. Non è vero che il mestruo arriva dopo 30 giornoi dalla negativizzazione completa delle beta. In genere ci vogliono circa sei settimane perché tutto ritorni come prima della gravidanza. Per quanto riguarda però l'ovulazione, è possibile che si verifichi anche poco dopo l'interruzione della gravidanza, a espulsione conclusa. Il test dell'ovulazione è sempre veritiero quindi sì lei ha già ovulato. Una nuova gravidanza potrebbe quindi iniziare a breve. Le ricordo, se deciderà di cercare una nuova gravidanza di assumere l'acido folico, 400 microgrammi al giorno, per tutto il periodo di ricerca del concepimento fino al termine del primo trimestre. Serve a prevenire una grave malformazione del feto: la spina bifida. Cari saluti.