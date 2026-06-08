Si può ovulare durante le mestruazioni?

In effetti è possibile che i giorni fertili si sovrappongano al flusso, il quale non li rende riconoscibili perché maschera il muco fertile.
Una domanda di: Roberta Qual è il lasso di tempo minimo per ovulare, in caso di ovulazione precoce? Ho un ciclo abbastanza regolare intorno ai 26/28 giorni e riesco a monitorarlo, almeno generalmente. L' ultima mestruazione risale al 24 Maggio, arrivata la sera e poi intensificata il giorno dopo: è stata abbondante e le ultime macchiette marroni si sono presentate il 29. Ho comprato gli stick LH (digitali clearblu che segnano i 2 giorni più fertili) ho iniziato ad usarli dal 30 e fino a ieri nessun picco. Vorrei chiedere , magari è banale ma sono in dubbio: è possibile ovulare durante le mestruazioni ? Su un'altra rubrica medica ho letto che il follicolo per scoppiare deve maturare almeno 6 giorni, dal 1 giorno di ciclo, anche in caso di ovulazione precoce. È vero? Nel mio caso posso aver ovulato durante la fase mestruale, iniziata il 24 e conclusa il 29? Grazie, cordiali saluti.
Bruno Mozzanega
Cara Roberta,
“tutto è possibile” è una risposta generica ma vera. Tuttavia una mestruazione il 24 porterebbe a ovulazione intorno al 6 e quindi dovremmo essere ora nei giorni più fertili (vede il muco?). Per sapere se l’ovulazione è già avvenuta dovremmo dosare il progesterone plasmatico, in qualunque laboratorio, non serve il digiuno.
Detto questo, i giorni fertili possono sovrapporsi al flusso, il quale non rende riconoscibile il muco che li contraddistingue. Quanto ai follicoli, iniziano a prepararsi due mesi prima del ciclo di cui saranno protagonisti. La loro stimolazione accelera verso la fine del ciclo precedente e può essere che i tempi dell’ovulazione siano anticipati. Lei sembra molto interessata a conoscere la fisiologia e, se lo chiederà, la redazione potrà consigliarle il mio libro.
Resto comunque a disposizione.
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