Si può percepire il battito del cuoricino durante la gravidanza?

Una domanda di: Zajra

Sono una ragazza di 31 anni, incinta alla 26ma settimana…da qualche settimana sento muovere il cucciolo ed è una emozione indescrivibile, durante la gravidanza ho effettuato test DNA fetale, bitest e morfologica dove è risultato tutto perfetto e regolare. Nell’ultima settimana però, un paio di volte, entrambe le volte trovandomi stesa a pancia in su e tenendo la mano poggiata sulla pancia precisamente sul basso ventre a sinistra la prima volta e a destra la seconda volta, mi è sembrato di sentire un battito leggerissimo lento e regolare durato per circa 10 minuti poi non l’ho sentito più perché il piccolo si è mosso, ho pensato inizialmente fosse il riflesso del battito del mio cuore ma comparandolo con il mio, il mio risultava più veloce mentre quello avvertito sulla pancia più lento…ho pensato poi fosse il battito del mio bambino,ma se fosse quello sarebbe davvero troppo lento essendo i feti più tachicardici di noi adulti. Sono un po’ preoccupata, secondo voi può essere davvero il battito del bambino che quindi avrebbe qualche porblema? Oppure si trattava del fantomatico singhiozzo? Vi ringrazio in anticipo della disponibilità.



Laura Trespidi Laura Trespidi Carissima, i movimenti dei bimbi che si verificano nel pancione e che la mamma avverte sono indice di benessere. È proprio bello, oltre che importante, sentire il piccolo muoversi. Il cuoricino del feto si sente solo con gli ultrasuoni, perché il liquido amniotico da cui il piccolo è circondato attutisce il battito impedendo di udirlo a orecchio nudo. Non è possibile neppure percepirlo con la mano. Invece i movimenti ritmici che lei avverte sono quelli del diaframma che servono a far maturare i polmoni. Si tratta dunque proprio di quello che lei definisce il "fantomatico singhiozzo". Con cordialità.