Si può rimanere incinta a 48 anni?

Dottor Francesco Maria Fusi A cura di Francesco Maria Fusi - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 26/06/2026 Aggiornato il 26/06/2026

Avviare una gravidanza a 48 anni non è impossibile, ma altamente improbabile.

Una domanda di: Elena
Ho 48 anni se ho rapporti completi col mio compagno posso rimanere incinta? Ho ancora il ciclo regolare. L'ultima mestruazione l'ho avuto il 17/06/26.

Francesco Maria Fusi
Francesco Maria Fusi

Gentile signora,
una gravidanza non è impossibile, ma di certo improbabile: meno dell 0.1 per cento di possibilità. E anche se si avviasse una gravidanza, ci sarebbero il 99 per cento di probabilità di abrto spontaneo. Questi dati statistici sono la risposta al suo dubbio. Cari saluti.

Si può rimanere incinta a 48 anni?

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