Si può rimanere incinta a 48 anni?

Una domanda di: Elena Ho 48 anni se ho rapporti completi col mio compagno posso rimanere incinta? Ho ancora il ciclo regolare. L'ultima mestruazione l'ho avuto il 17/06/26.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

una gravidanza non è impossibile, ma di certo improbabile: meno dell 0.1 per cento di possibilità. E anche se si avviasse una gravidanza, ci sarebbero il 99 per cento di probabilità di abrto spontaneo. Questi dati statistici sono la risposta al suo dubbio. Cari saluti.

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