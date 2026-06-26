Si può rimanere incinta a 48 anni?

Avviare una gravidanza a 48 anni non è impossibile, ma altamente improbabile.
Una domanda di: Elena Ho 48 anni se ho rapporti completi col mio compagno posso rimanere incinta? Ho ancora il ciclo regolare. L'ultima mestruazione l'ho avuto il 17/06/26.
Francesco Maria Fusi
Gentile signora,
una gravidanza non è impossibile, ma di certo improbabile: meno dell 0.1 per cento di possibilità. E anche se si avviasse una gravidanza, ci sarebbero il 99 per cento di probabilità di abrto spontaneo. Questi dati statistici sono la risposta al suo dubbio. Cari saluti.
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Non è una decisione da prendere a cuor leggero quella di cercare una gravidanza in età avanzata, ben sapendo che il bambino potrebbe sì essere sano, ma che è anche alto il rischio che non lo sia. Di conseguenza, mettendo in conto una IVG. »
È senza dubbio possibile avere una gravidanza a 43 anni, tuttavia se tarda ad annunciarsi è opportuno sottoporsi ad alcuni accertamenti per essere sicuri che non vi siano problemi che ostacolano la fertilità. »
Se è vero che la nausea è un sintomo che esprime il buon andamento della gravidanza, lo è altrettanto che sentirsi meglio non significa automaticamente che si è in presenza di una minaccia di aborto. »
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