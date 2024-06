Si può rimanere incinta a due mesi e mezzo da un parto?

Una domanda di: Alessia

Ho partorito 2 mesi e mezzo fa e il 29 di questo mese ho avuto un rapporto completo per la prima volta dopo 2 mesi e mezzo dal parto,

c’è il rischio di una gravidanza? Io fino a qualche giorno fa facevo allattamento misto.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

è possibile avviare una nuova gravidanza anche a due mesi di distanza da un parto e anche se le mestruazioni non si sono ancora manifestate.

L’ovulazione può infatti avvenire PRIMA dell’arrivo delle mestruazioni anche se si allatta ed è per questo, come lei di certo sa, che si raccomanda alle donne che non vogliono

avere un altro figlio subito dopo averne avuto uno di ricorrere alla contraccezione. Detto questo, anche se il momento in cui viene recuperata la piena fertilità non si può prevedere non è automatico che lei sia rimasta incinta: la ripresa dell’attività ovarica dopo il parto non è uguale per tutte ed è influenzata da variabili che appunto sono individuali. Che dirle di più? A 15-20 giorni dal rapporto non protetto faccia il test di gravidanza così si toglierà ogni dubbio. Dopodiché se non desidera avere subito un’altra gravidanza non le resta che ricorrere a un metodo contraccettivo. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto