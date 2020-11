Si può rimanere incinta col coito interrotto?

Una domanda di: Gloria

Ho avuto rapporti non protetti con il mio compagno e abbiamo adottato il coito interrotto. Le mestruazioni mi dovrebbe venire il 19 novembre, i rapporti li abbiamo avuti nei giorni fertili, io mi sto sentendo strana e poco bene. E’ possibile che sia incinta?



Gentile signora,

se non è in menopausa, quindi è in età fertile, e non ci sono problemi di infertilità di coppia, senza dubbio è possibile che lei sia incinta in quanto appunto, se ci sono tutti i presupposti necessari una gravidanza può iniziare proprio in seguito a rapporti sessuali non protetti affrontati nel periodo fertile. E questo può accadere anche utilizzando come metodo contraccettivo il coito interrotto. Posto tutto questo, la conferma di essere incinta o no può averla effettuando lo specifico test di gravidanza, che può essere eseguito a partire dal primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni. Con cordialità.

