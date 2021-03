Si può rimanere incinta con le mestruazioni?

Una domanda di: Marianna

Ho avuto un rapporto non protetto durante la mestruazione. Posso essere rimasta

incinta?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, la sua domanda è più che legittima…solitamente si crede che un rapporto sessuale durante il ciclo mestruale non possa portare ad un concepimento ma in realtà le cose sono un po’ più complesse (noi donne siamo complicate, si sa!).

Anche in donne con cicli regolari, non sempre si verifica puntualmente l’ovulazione e in alcuni casi quello che si ritiene essere una mestruazione, è in realtà una perdita di sangue dovuta ad una variazione dei livelli ormonali (estrogeni e/o progesterone) che può precedere un repentino nuovo tentativo di ovulazione. Questo può significare un intervallo di giorni tra mestruazione e ovulazione inferiore alla media dei “canonici” 14 giorni e, dato che gli spermatozoi possono sopravvivere fino al massimo 7 giorni, è materialmente possibile restare incinta anche con rapporti sessuali avvenuti durante il flusso mestruale. Qualora invece si trattasse di un vero ciclo mestruale, il rapporto non potrebbe portare ad un concepimento in quanto lo sfaldamento del rivestimento interno dell’utero lo renderebbe inadatto all’impianto dell’embrione.

Capisco di non poterle dare certezze né in un senso né nell’altro…se volesse approfondire la conoscenza dei metodi naturali (metodo dell’ovulazione Billings e metodo sintotermico tipo CAMEN o Roetzer) immagino che sarebbe aiutata a riconoscere con certezza i giorni fertili da quelli infertili, così da non vivere nell’ansia che dei rapporti liberi possano portare ad un concepimento.

Spero di averla aiutata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



