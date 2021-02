Si può rimanere incinta con un solo rapporto?

Una domanda di: Anna

Ho avuto un rapporto completo con mio marito a due giorni dall’ovulazione: è possibile che sia rimasta incinta? Grazie.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

certo che è possibile che lei sia rimasta incinta. Una coppia giovane e sana che ha un rapporto sessuale completo nei giorni fertili può certamente concepire. Posto questo la donna non è una macchina: non basta premere un pulsante per ottenere la gravidanza. Molto dipende anche dall’età della donna: più si va avanti negli anni meno sono le probabilità di concepire per ogni ovulazione. Di buono c’è che a breve potrà scoprire se è accaduto, grazie al test di gravidanza che potrà fare sulle urine a partire dal primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni. Se, appunto, ritardo ci sarà. Cordialmente.

