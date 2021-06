Si può rimanere incinta con un solo rapporto?

Una domanda di: Alessia

Salve volevo chiedere un’informazione: è possibile rimanere incinta dopo un solo rapporto non protetto?





Claudio Ivan Brambilla

Gentile Alessia, certamente sì come credo lei immagini. Per fecondare l’ovocita femminile occorre un solo spermatozoo e lei pensi che un uomo sano per ogni eiaculazione ne emette milioni. Ovviamente il concepimento può avvenire solo se la donna è nel periodo fertile, che è costituito dai cinque giorni (circa) che precedono l’ovulazione e dal giorno dell’ovulazione. Lei tenga presnete che gli spermatozoi possono sopravvivere nell’apparato genitale femminile anche fino a sette giorni, comunque almeno quattro-cinque. Quindi se il rapporto sessuale è avevnuto anche alcuni giorni prima dell’ovulazione (e non solo il giorno dell’ovulazione) il concepimento può essesi verificato. Con cordialità.

