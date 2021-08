Si può rimanere incinta con una tba e mezzo ovaio?

Una domanda di: Sandra

Le vorrei chiedere se è possibile rimanere incinta con solo una

tuba e mezzo ovaio. Mi hanno asportato l’ovaio sinistro con la tuba e poi

un pezzo della destra… posso sperare in una gravidanza? Grazie mille, buona giornata.



Salve cara signora, non mi ha precisato la ragione del suo intervento pregresso (si è trattato di gravidanza extrauterina, ascesso tubo-ovarico o neoplasia?) ad ogni modo se ho ben inteso lei ha ora una tuba sana e parte dell’ovaio controlaterale alla tuba. Ebbene, in teoria la gravidanza può ancora arrivare per via naturale, sebbene non sia facile darle una tempistica in quanto come lei di sicuro sa, la fertilità di coppia è determinata da una pluralità di fattori non solo fisici ma anche psicologici che la rendono mutevole nel tempo.

Mi permetto di segnalarle una strada interessante dal punto di vista medico, chiamata Naprotecnology.

Si tratta di una disciplina che si prefigge di mettere a servizio della coppia che desidera concepire un figlio, tutti gli strumenti perché ciò possa avvenire in modo naturale, approfondendo le cause di infertilità sia maschile che femminile e, dove possibile, rimuovendo l’ostacolo.

La ritengo più interessante rispetto alla procreazione medicalmente assistita in quanto quest’ultima comporta dei rischi in termini di salute sia materna che del nascituro, tralasciando il carico sia in termini economici che psicologici per la vostra coppia.

In ogni caso, è utile che lei assuma acido folico (1 compressa da 400 microgrammi al giorno, lontana da the e latticini) fin da ora in quanto è prezioso alleato delle donne che desiderano dei figli. Spero di esserle stata di aiuto e che il vostro desiderio possa presto essere esaudito, cordialmente.



