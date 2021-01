Si può rimanere incinta così?

Una domanda di: Laura

Ho bisogno di un consiglio specialistico.

Ieri mattina ho avuto un rapporto sessuale protetto da preservativo con il mio ragazzo. Il problema o paranoia è sorta nel momento in cui ci siamo fermati perché finito il piacere e nel momento della fuoriuscita del pene, il preservativo si è tolto… lo sperma è uscito e sicuramente era anche sulle labbra della mia vagina. Ho paura che sia entrato dello sperma, ed essendo al primo giorno di periodo fertile, ho paura possa avvenire un concepimento. Il mio ragazzo dice che non ci sono problemi perché il preservativo si è tolto quando è uscito e lui era già venuto da molto prima…

Cosa devo fare?

Grazie dell’ascolto.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile Laura,

deve assumere il contraccettivo di emergenza Ellaone il prima possibile, perché è possibile rimanere incinta anche in seguito a quanto mi ha riferito. E’ in libera vendita in farmacia. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

