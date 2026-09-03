Si può rimanere incinta di un altro bambino mentre si è già al secondo mese di gravidanza?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 03/09/2026 Aggiornato il 03/09/2026

L'eventualità di avviare una seconda gravidanza quando da settimane se ne è già instaurata una non può verificarsi.

Una domanda di: Ginevra
Ho avuto un rapporto vaginale con un mio collega mentre sono incinta al secondo mese. È possibile che io rimanga incinta di un secondo bambino? Sono un po’ preoccupata perché io e mio marito cercavamo il nostro figlio da tanto e se dovessi rimanere incinta del mio collega dovrei proseguire con un’interruzione volontaria di gravidanza e perderei entrambi i figli. Grazie mille.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Cara Ginevra,
è possibile, anche se si tratta di un evento eccezionale, avviare due gravidanze in seguito a rapporti con due uomini diversi. Ma questo può accadere a condizione che i rapporti sessuali che hanno portato al concepimento di due diversi ovociti da parte di due diversi spermatozoi provenienti da uomini diversi siano avvenuti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Può succedere in caso di due ovulazioni che si verificano a distanza di poco, mentre concepire un altro bambino al secondo mese di gravidanza è un'eventualità impossibile. Direi dunque di non permettere a preoccupazioni infondate di toglierle la serenità e si goda in pieno questa gravidanza tanto desiderata. Con cordialità.

Si può rimanere incinta di un altro bambino mentre si è già al secondo mese di gravidanza?

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