Si può rimanere incinta di un altro bambino mentre si è già al secondo mese di gravidanza?

Una domanda di: Ginevra

Ho avuto un rapporto vaginale con un mio collega mentre sono incinta al secondo mese. È possibile che io rimanga incinta di un secondo bambino? Sono un po’ preoccupata perché io e mio marito cercavamo il nostro figlio da tanto e se dovessi rimanere incinta del mio collega dovrei proseguire con un’interruzione volontaria di gravidanza e perderei entrambi i figli. Grazie mille.



