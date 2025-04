Si può rimanere incinta dopo un unico rapporto?

Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

certamente il concepimento può avvenire grazie a un unico rapporto sessuale affrontato il giorno prima dell'ovulazione. In realtà il periodo fertile si protrae più a lungo e comprende circa i cinque giorni che precedono l'ovulazione e il giorno dell'ovulazione (più o meno 24 ore). Durante quest'arco di tempo qualunque rapporto sessuale può portare al concepimento perché gli spermatozoi possono vivere alcuni giorni nell'apparato genitale femminile e quindi arrivare vitali ed efficienti al giorno dell'ovulazione.

Il periodo fertile è segnalato dalla comparsa del muco fertile, una secrezione vaginale filante, simile alla chiara d'uovo, quindi facilmente riconoscibile. Tenga comunque presente che una coppia giovane senza problemi di fertilità non ha più del 20-30 per cento di probabilità per mese di concepire, quindi potrebbe essere sì fortunata ad avviare la gravidanza immediatamente, fin dal primo mese di ricerca e in seguito a un solo rapporto, ma potrebbe anche capitare, secondo statistica, che debba attendere un po' di più. La gravidanza non si ottiene infatti con la stessa facilità con cui, pigiando su un interruttore, si accende una lampadina. Le ricordo di assumere l'acido folico per tutto il periodo preconcezionale e poi fino al termine del primo trimestre: serve per la prevenzione della spina bifida nel bambino. Con l'augurio che il suo desiderio di diventare mamma si avveri al più presto la saluto con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

