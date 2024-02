Si può concepire di nuovo prima del capoparto?

Una domanda di: Francesca

Salve dottore, io ho partorito 6 mesi fa con parto naturale ed allora ho avuto subito il ciclo durato 40 giorni qualcosa in più circa e dopodiché

nulla fino ad adesso ,a parte un mese fa che mi si sono presentate delle macchie subito rosa e poi marrone scuro per 3/4 giorni come se stesse

iniziando la mestruazione ma poi nulla. Io allatto esclusivamente al seno sia di giorno che di notte sempre entro le 3 ore e non oltre anzi la maggior parte

delle volte anche ogni ora e mezza due. Ho iniziato lo svezzamento un mese fa dandogli una volta al giorno la pastina. Ho avuto due rapporti liberi e

volevo chiedere se era il caso di fare un test o è tutto nella normalità. Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

in linea generale posso dirle sia che l’allattamento non mette al riparo dalla possibilità di dare inizio a una gravidanza sia che la prima

ovulazione dopo il parto può tranquillamente verificarsi anche PRIMA che arrivi il capoparto, cioè la prima mestruazione dopo la gravidanza. Questo

significa che è possibile rimanere di nuovo incinta anche senza aver rivisto le mestruazioni. Come è facile intuire, più ci si allontana dal giorno del

parto più aumentano le possibilità che accada. Diciamo che se può essere raro iniziare una gravidanza, poniamo a tre mesi dal parto, a sei mesi lo è molto meno e via via così, anche se si allatta. Per questa ragione, se non si desidera una gravidanza, è opportuno ricorrere a una contraccezione, sicuramente evitando i rapporti liberi. Quindi, il mio consiglio è di fare un test di gravidanza, per togliersi ogni dubbio.

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto