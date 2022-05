Si può risalire al giorno del concepimento?

Una domanda di: Stella

Volevo sapere se era possibile risalire al giorno del concepimento. Io ho un ciclo di 28 giorni, ultima mestruazione giorno 13 marzo. Ora mi trovo alla alla 8° settimana + 1 giorno di gravidanza. in data 29 aprile all’ecografia LCC=0.84 cm. Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, risalire con precisione assoluta al giorno del concepimento è impossibile. Questo perché il giorno dell’ovulazione, che è quello in cui il concepimento avviene, non è matematicamente certo che cada secondo l’ipotetico calcolo che lo colloca idealmente a metà del ciclo, quindi nel suo caso al 14mo giorno. Può, cioè, anticipare o ritardare rispetto a questo e un rapporto sessuale affrontato fino a una settimana prima può essere quello che porta al concepimento visto che gli spermatozoi maschili possono vivere nell’apparato genitale femminile fino a sette giorni (mediamente fino a cinque). Se dunque si sono avuti rapporti sessuali con due uomini diversi nello stesso mese stabilire “a tavolino” quale dei due è il padre non è possibile. Non si può neppure basandosi sulle dimensioni dell’embrione rilevate dall’ecografia perché si tratta di misure minime. Solo il test di paternità (del DNA) può fare luce sull’identità del padre. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto