Si può risalire alla data del concepimento?

Salve, ho 36 anni, ciclo sempre regolare (penultimo 6 settembre,ultimo 3 ottobre), sono alla 15^ settimana di gravidanza che sto vivendo male perché ho un dubbio sulla data di concepimento. Ho avuto un rapporto non protetto con un ragazzo (mi sono ritrovata un pezzettino di preservativo negli slip) il primo giorno di ciclo ma le perdite erano pochissime quasi assenti, il ciclo ha continuato per altri 3 giorni come sempre in seguito dal 13 ottobre fino a fine mese ho avuto rapporti non protetti con mio marito quindi anche durante l’ovulazione. Dai dati dell’ecografia si può capire quando ho concepito? Ho vergogna a parlarne con la mia dottoressa, grazie aspetto con ansia una risposta.

Salve dottore sono sempre annamaria lei mi ha risposto che dall ecografia risulterà che ho concepito durante l ovulazione.Vorrei un ultimo parere alla translucenza fatta a 11 settimane +2 il dottore mi ha detto che sono avanti di 5 giorni ma comunque ha scritto crl in accordo con epoca di gravidanza.cosa significa che se l u.m è stata il 3 ottobre e l ovulazione intorno al 16 potrei aver concepito il 12? Le allego le foto per capire meglio (c’è una tabella che mi manda in confusione perchè non capisco se la dpp è il 9 luglio o il 1 quindi se sono avanti di 5 o 8 giorni). Grazie mille.



Cara Annamaria,

se i rapporti che possono aver dato luogo al concepimento sono più vicini di cinque giorni l’uno dall’altro non è possibile, anche con l’ecografia più accurata, determinare quale ha dato luogo al concepimento.

Le norme per l’attribuzione di paternità tramite biopsia dei villi coriali sono stringenti e richiedono il consenso dei probandi, quindi non sempre facili da ottenere.

Nei paesi industrializzati si stima che una gravidanza su 25 abbia un padre biologico differente da quello che si ritiene tale.

Questo significa che nella quasi totalità questa differenza biologica non viene rilevata. Deve decidere, nel contesto della sua situazione familiare, come procedere e spero che quanto scritto l’aiuti a riflettere sulle scelte da fare. Non si scervelli sulle date ed ecografie perché è quasi impossibile offrirle quella certezza biologica che desidera raggiungere.

Un saluto cordiale e poi ci farò sapere cosa ha deciso.

