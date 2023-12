Si può rompere il cerchiaggio?

Una domanda di: Raffa

Salve, 3 settimane fa ho fatto il cerchiaggio preventivo alla 14^ settimana. Prima visita dopo intervento tutto ok, continuare con terapia assegnata progeffik

200 la sera e fin qua tutto bene, però questa sera inserendo l’ovulo è come se avessi toccato un sacco di filamenti che fino ad oggi non avevo sentito. Devo

preoccuparmi? Si sarà rotto? Può cedere? Sono preoccupatissima.



Salve cara signora, mi pare strano che lei abbia toccato il cerchiaggio inserendo l’ovulo in vagina ma potrebbe anche essere successo davvero senza che lo stesso abbia ceduto. Non mi risulta che il cerchiaggio si rompa e ceda così facilmente, anzi: normalmente va rimosso chirurgicamente a termine di gravidanza (ossia verso la 37° settimana) in quanto non si slega da solo.

Direi di essere fiduciosa sulla tenuta del suo cerchiaggio e di fare caso invece all’eventuale manifestarsi di perdite di muco/sangue/liquido atipiche che potrebbero farci insospettire per una qualche infezione vaginale o altre complicanze della gravidanza che preferisco non illustrarle…occhio non vede, cuore non duole!

Le auguro di godersi la sua gravidanza…siamo già nel secondo trimestre e verso la 20^ settimana inizierà a percepire i movimenti del suo bimbo/a e non c’è niente di più rassicurante di quelli per una mamma in dolce attesa!

La saluto e resto a disposizione se desidera, cordialmente.



