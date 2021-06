Si può spostare la mestruazione con la pillola?

Una domanda di: Filomena

Il mio compagno mi ha fatto una sorpresa prenotando le vacanze proprio nella settimana in cui ho la mestruazione. Come posso spostarla con la pillola anticoncezionale? Io la prendo al venerdì e ho una settimana di sospensione. In vacanza dovrei andare l’8 agosto. Aiuto!





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Può prendere un'altra scatola senza fare la pausa, e sospenderla quando sta finendo la settimana, così prenderà la pillola 21 giorni, più i giorni necessari a fare la vacanza tranquilla. Poi una settimana di stop e una nuova scatola.