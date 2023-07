Si può usare l’olio di mandorle dolci come lubrificante?

Una domanda di: Venusia

Può crearmi dei problemi, usare l’ olio di mandorle dolci come lubrificante?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora, l’olio di mandorle dolci non è tra i prodotti più indicati per l’utilizzo che ne vuole fare. Ha moltissime proprietà, lenitive, emollienti,

nutrienti per la cute, ma non è certo che sia opportuno applicarlo sulle mucose perché potrebbe avere un effetto irritante e, allo stesso tempo, non rispondere adeguatamente all’aspettativa.

Esistono in commercio lubrificanti vaginali specifici o, in alternativa, funziona molto bene il gel all’aloe per uso dermatologico.

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

