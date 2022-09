Si può concepire il terzo giorno di mestruazioni?

Una domanda di: Giusy

Salve, ho avuto un rapporto non protetto al terzo giorno di flusso mestruale. Vorrei sapere se c’è la possibilità di rimanere incinta (che se così fosse ne sarei felicissima). Ho un ciclo nella norma che varia un po’: a volte di 24 giorni, altre di 27/28. La mia domanda quindi è: è possibile che possa rimanere incinta? E se fosse quando potrei fare le beta per verificare? E il test? Grazie mille buona giornata.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora, il terzo giorno di mestruazione è possibile rimanere incinte. Può accadere quando l’ovulazione è precoce, c’è muco cervicale e gli spermatozoi son in grado di sopravvivere diversi giorni e non i trem che rappresentano il periodo di tempo in cui rimangono vitali più frequente. Il test va fatto quando c’è un ritardo della mestruazione. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto