Sicuro che non sono incinta?

Una domanda di: Agata

Salve ho 36 anni avrei dovuto avere il ciclo mestruale il 18 novembre, preoccupandomi ho fatto due test risultati tutti e due negativi, questa mattina gli esami del sangue, allego l’immagine con i risultati per avere la conferma che sia negativo. Grazie.





Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Signora,

l’esame non lascia dubbi: non è in gravidanza.

A volte una irregolaritá mestruale può non essere nulla di che; alcune volte può essere la spia di una produzione ormonale alterata, dovuta per esempio, a anomalie della tiroide, variazioni di peso corporeo, dieta drastica, tanto per citare alcune cause.

Se persiste l’amenorrea, ovvero la mancanza della mestruazione, sarà utile rivolgersi ad uno specialista ginecologo per un controllo (visita, ecografia ed eventualmente dosaggi ormonali nel sangue). Con cordialità.



