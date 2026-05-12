Siero al retinolo durante la ricerca della gravidanza: ci sono rischi?

Una domanda di: Andre Stiamo cercando una gravidanza e ho usato un siero al retinolo 0,5% sul viso fino ad oggi che ho scoperto essere controindicato. Avevo una vescica aperta sulla mano a seguito di una bruciatura e ho paura che se dovessi essere già incinta l’assorbimento del retinolo, soprattutto attraverso questa ferita possa essere stato eccessivo e pericoloso… So che posso sembrare paranoica ma vorrei sapere se la ferita aperta durante l’applicazione del prodotto possa aver peggiorato ulteriormente la mia svista. Un saluto.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Andre,

l'uso di creme contenenti retinolo è controindicato in gravidanza per motivi precauzionali.

I derivati della vitamina A, quando assunti per via orale, sono associati a un aumento del rischio di malformazioni, ma gli studi riguardanti l'uso topico non hanno documentato questo rischio. In genere la quantità assorbita attraverso la cute è estremamente bassa e non in grado di causare rischi. Inoltre, nel caso specifico del siero da lei utilizzato, la concentrazione di retinolo è bassa. È difficile valutare se la vescica presente sulla mano possa avere aumentato l'assorbimento del retinolo, perché le variabili in gioco sono molte e bisognerebbe anche capire quanto questa ferita sia entrata in contatto direttamente con il siero. A mio parere, è comunque improbabile che il rischio di malformazioni sia aumentato nel caso di gravidanza, considerando anche che l'eventuale esposizione sarebbe avvenuta in un periodo precoce. Cordialmente.







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