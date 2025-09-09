Sindrome del gemello scomparso: si può fare il test del DNA fetale?

Una domanda di: Annalisa
Ho eseguito l'ecografia nucale con esito tutto positivo. È l’esame del bi-test alterato. Siccome la gravidanza era gemellare ora però il gemello non c’è più. Mi hanno detto che c’è la possibilità di una trisomia 21 (sindrome di Down). A questo punto il test del DNA è sicuro?
Marina Baldi
Gentile signora,
purtroppo in caso di sindrome del gemello scomparso (vanishing twin syndrome), ovvero di gravidanza che inizia come gemellare ma in cui poi si verifica la perdita di un embrione, la probabilità di falso positivo è presente. Sarebbe meglio attendere un po’ di tempo per vedere se il materiale proveniente dal gemello interrotto si elimini naturalmente. Però poi potrà senz’altro fare il DNA fetale. Solo nel caso in cui emergesse ancora un'anomalia le verrà proposta l’amniocentesi, che di solito viene effettuata gratuitamente dai centri che eseguono il test. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
