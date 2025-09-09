Sindrome del gemello scomparso: si può fare il test del DNA fetale?

Una domanda di: Annalisa

Ho eseguito l'ecografia nucale con esito tutto positivo. È l’esame del bi-test alterato. Siccome la gravidanza era gemellare ora però il gemello non c’è più. Mi hanno detto che c’è la possibilità di una trisomia 21 (sindrome di Down). A questo punto il test del DNA è sicuro?

