Sindrome di Menière: uno studio da tenere in considerazione

Una domanda di: dottor Edoardo Bernkopf (www.studiober.com)

Caro Collega, tratto la malattia di Menière da oltre 20 anni, ma da libero professionista quale sono, il successo clinico non conterebbe nulla, anche se per il paziente è tutto. Finalmente sono riuscito a pubblicare sulla più autorevole rivista specialistica ORL europea uno studio controllato in collaborazione con la ORL dell’Università di Trieste (avevo restituito perfettamente guarita una paziente che il Direttore aveva in cura): Edoardo Bernkopf · Vincenzo Capriotti · Giulia Bernkopf · Emilia Cancellieri · Andrea D’Alessandro – Alberto Vito Marcuzzo · Caterina Gentili · Giovanni Carlo De Vincentiis · Giancarlo Tirelli: Oral splint therapy in patients with Menière’s disease and temporomandibular disorder: a long-term, controlled study.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2022 Aug 26. doi: 10.1007/s00405-022-07604-3. Online ahead of print.PMID: 36018357, Impact factor 3.236 (2021). È stata per me gratificante poter aggiungere una validazione scientifica alla mia attività clinica, che mi sta dando le più belle soddisfazioni su una malattia considerata incurabile: https://www.studiober.com/category/meniere/ Se credi, in considerazione dalla assoluta mancanza di rischio biologico, tienine conto. Ti ringrazio dell’attenzione. Cordiali saluti



Gentile collega. siamo onorati di ricevere la Sua missiva. Il tema della terapia della malattia di Menière è tra i più dibattuti e mai risolti della ricerca otoneurologica, probabilmente a causa della molteplice eziologia della malattia in oggetto. Siamo a conoscenza dei vostri studi, peraltro condotti con colleghi otoneurologi di certa e comprovata fama ed esperienza. Non essendo questa la sede per i dibattiti scientifici, nel congratularmi per il risultato raggiunto, mi limiterei a citare le conclusioni che voi stessi riportate nel testo della pubblicazione scientifica da Lei menzionata: “Oral splint therapy could represent a viable treatment in patients with TMD and uncontrolled MD disease. The effects are maintained at least after 2 years”, dove si afferma, quindi, che “la terapia con splint orale potrebbe rappresentare un trattamento praticabile nei pazienti con Disordine Temporo Mandibolare(TDM) e malattia di Menière (MD) non controllata. Gli effetti si mantengono almeno dopo 2 anni”. Pertanto mi sembra di capire che quella da voi proposta sia una terapia che dà i risultati sperati non in tutti i casi di Malattia di Menière ma in quelli che presentano anche disturbo temporo mandiolare. Si tratta di un risultato scientifico da tenere in considerazione. Grazie.

