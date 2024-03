Singhiozzo frequente in un bimbo di 20 mesi

Una domanda di: Elisa

Mio figlio di 20 mesi ha spesso il singhiozzo dopo pranzo e dopo cena durando all’incirca 10 minuti. Siccome capita spesso non capisco se sbaglio qualcosa durante i pasti, se mangia troppo o beve troppa acqua. È un bambino nato sano e non ha mai avuto altri problemi vorrei chiederle un parere, grazie mille.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara mamma,

il singhiozzo viene ai bambini quando inghiottono il cibo troppo avidamente. Può capitare anche quando bevono l’acqua “tutto d’un fiato” oppure, mentre mangiano ingurgitano aria insieme con i bocconi, come può succedere per esempio quando si mettono a piangere durante il pasto.

La soluzione consiste quindi nel fare in modo che il bambino mangi la pappa in tranquillità e lentamente. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto