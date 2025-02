Sintomi da Candida spariti: si può evitare il profilattico?

Sto utilizzando meclon crema, consigliato dalla ginecologa, in seguito alla mia scoperta di perdite bianche, inodori e dalla consistenza caseosa, unite a un prurito non sempre presente e davvero quasi impercettibile. Queste perdite le trovo sull’intimo e all’interno della vagina, non all’esterno. Sto anche prendendo pribiotici (diclofor elle) ed echinacea. Ho interpretato il fenomeno come una candida, mai avuta prima (prendo novadien da un anno e non ho mai avuto problemi). Ho quasi finito i 6 giorni di trattamento con meclon e non noto più perdite sulle mutandine, se non quelle relative all’espulsione della crema non assorbita durante la notte.

La mia domanda è: visto che ho iniziato a prendere la pillola per regolarizzare il ciclo e avere rapporti liberi con il mio compagno (che non ha nessun sintomo, ma non abbiamo avuto rapporti nei giorni precedenti ai miei sintomi), una volta finito il trattamento possiamo tornare ad avere rapporti normalmente, senza utilizzare il preservativo?