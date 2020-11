Sintomi della gravidanza spariti all’improvviso: è brutto segno?

Una domanda di: Giulia

Le scrivo perchè sono molto preoccupata, sono andata a fare la prima visita ginecologica dopo aver saputo di essere incinta.

Il dottore ha verificato che sono in ritardo di una settimana quindi mi ha riferito che l’embrione è di 5+6, misura 2,8 mm, c’è battito ma è

bradicardico. Mi ha detto di fissare un’altra visita tra dieci giorni per confermare la vitalità.

Il problema è che dopo la visita con il ginecologo i sintomi di gravidanza sono spariti. Prima avevo perdite bianche, bruciore di stomaco, dolori da

ciclo e indolenzimento del seno. Ora nulla a parte ogni tanto mal di schiena, un po’ di tachicardia e delle sporadiche perdite gialline che

diventano subito secche.

Secondo lei è possibile che i sintomi siano spariti perchè c’è stato un aborto interno? Sono molto preoccupata dato che è la mia prima gravidanza e sono

in ansia.

Grazie di cuore per la sua attenzione.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, mi piacerebbe poterle dare delle buone notizie…spero di sbagliarmi e che al prossimo controllo ecografico tutto starà procedendo per il meglio. Mi sembrano tuttavia rilevanti sia la scomparsa repentina dei suoi sintomi di gravidanza, sia il fatto che lei avesse alla prima ecografia un embrione più piccolo del dovuto e con battito bradicardico (ossia più lento del previsto).

Potrebbe essere che lei abbia ovulato in ritardo rispetto all’ultima mestruazione e che per questo motivo l’embrione risulti più piccolo del dovuto (sarebbe in realtà più giovane), a volte può anche capitare che i sintomi di gravidanza si attenuino e in realtà tutto stia procedendo al meglio…le direi di non essere troppo pessimista sulla sorte di questa gravidanza, anche se mi sembra ragionevole contemplare anche la possibilità che qualcosa non stia andando per il meglio.

Spero di averla aiutata anche se non riesco a risponderle in modo univoco.

Resto a disposizione se desidera, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante.

