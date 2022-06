Sintomi della gravidanza spariti: è un brutto segno?

Una domanda di: Marta

Sono incinta alla settimana 7 + 2 giorni. Da qualche giorno non sento più i soliti sintomi, in particolare il seno ha smesso di essere teso e dolorante. Non ho nessuna perdita. Per sicurezza ieri ho fatto un’ecografia. Non si è sentito il battito e la ginecologa ha detto che sicuramente l’embrione sarà da ridatare e che la settimana prossima farò un’altra eco. Quello che mi preoccupa sono le misure: camera gestazione le 10mm e embrione 1,7mm. La mia dottoressa non è scesa nel dettaglio, mi ha detto di continuare con il progesterone e che ci saremo viste tra 7 giorni. Posso avere un vostro parere? Grazie.



Arianna Prada Arianna Prada Gentile signora,

i sintomi ad inizio gestazione possono essere molto variabili. La loro assenza non indica inequivocabilmente che la gravidanza si è interrotta. La sua ginecologica ha fatto bene a non farle sentire il battito, ad inizio gravidanza va semplicemente visto come indicato dalle linee guida internazionali.

Non può fare altro che aspettare la prossima ecografia, stando serena, per vedere l’evoluzione della gravidanza.

Cordiali saluti.

