Sintomi di gravidanza a due giorni dal rapporto sessuale: è possibile?

Una domanda di: Tiffany

Ho avuto un rapporto non protetto per ben due volte l’altro ieri e ieri è iniziata la mia ovulazione, o almeno così è scritto sull’app che calcola il ciclo. La prima volta abbiamo adottato il coito interrotto ma poi abbiamo avuto un secondo rapporto sempre con coito. Io non capisco se la nausea e i crampi al basso ventre, oltre al fastidio di dormire a pancia all’insù è dato dal fatto che ero inattiva sessualmente da agosto dell’anno scorso, o dal fatto che potrebbe esserci una gravidanza.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Tiffany, le posso assicurare che a due giorni dal rapporto sessuale, anche in caso di avvenuto concepimento, non compare nessun sintomo. Perché la gravidanza inizi a dare qualche sintomo (ma attenzione potrebbe anche non darne neanche uno) bisogna almeno dare il tempo all’embrione di annidarsi nell’utero, cosa che non avviene prima di 7-8 giorni dalla fecondazione. Il test di gravidanza è consigliabile effettuarlo a partire dal primo giorno di ritardo delle mestruazioni, perché così si ha la sicurezza del risultato. In più tra i primi sintomi che caratterizzano l’inizio di una gravidanza non c’è il fastidio di dormire in una particolare posizione, eventualità che può evidenziarsi quando il pancione aumenta di volume, quindi non prima del secondo trimestre, né i crampi al basso ventre. Cordialmente.

