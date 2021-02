Sintomi di gravidanza a poche ore dal rapporto non protetto

Una domanda di: Chiara

Salve, io ho avuto rapporti senza protezione lunedì 15 sera, il mio primo giorno fertile e l’ultima mestruazione l’ho avuta il 7. Da quella sera stessa, cioè lunedì, mi sono incominciati i crespo al basso ventre e a gonfiarsi l’addome alto. Dal giorno dopo non riuscivo più a fumare (prima fumavo sempre) per l’odore che mi faceva nausea. Mi sono incominciati i mal di schiena, la stanchezza e soprattutto la stitichezza con pruriti.

Ieri ho fatto il test (anche se era presto) ed è uscito negativo. Vorrei sapere cosa fare.



Gentile signora,

a prescindere dal fatto che lei sia incinta o no, possiamo escludere che i sintomi che lei descrive siano dovuti a una gravidanza. Per poter attribuire tutti i segnali che lei riferisce a un concepimento avvenuto occorre almeno dare il tempo all’embrione di annidarsi nell’utero. E perché questo accada devo trascorrere circa 5-9 giorni dopo l’ovulazione, che è il giorno in cui avviene il concepimento nelle tube. Quindi a poche ore di distanza dal rapporto non protetto (che non sappiamo neppure sia avvenuto il giorno dell’ovulazione che ritengo sia avvenuta più avanti del 15 vista la data dell’ultima mestruazione) è da escludere che compaiano sintomi dovuti a una gravidanza. Posto questo, è comunque possibile che lei sia incinta: per scoprirlo le consiglio di fare il test di gravidanza a partire dal primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni, per avere una superiore sicurezza di avere un risultato attendibile. Nel frattempo comunque consulti il suo medico curante per fargli valutare i vari sintomi ed eventualmente avere una diagnosi (ma la stipsi non si diagnostica generalmente dopo un unico episodio di intestino pigro). Mi permetto di aggiungere di approfittare del suo disgusto per il fumo, per farsi il grande regalo di smettere definitivamente visto che le sigarette sono altamente dannose in gravidanza, oltre che in condizioni normali. Con cordialità.

