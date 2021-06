Sintomi di gravidanza a pochi giorni dal presunto concepimento

Una domanda di: Sara

Volevo chiarimenti su il post concepimento, considerando che la mia ultima mestruazione è stata il 3 giugno, e ho avuto con il mio compagno un rapporto completo

il 12, ho ovulato il 15, me ne accorgo dai dolori, ma questa volta erano

abbastanza forti. Da giovedì ad oggi sento dei dolori simili a quelli

mestruali, mal di schiena soprattutto nella parte dei reni, e mal di pancia,

il seno non mi sembra particolarmente gonfiato, solo un po’ di sensibilità

al capezzolo destro.

E sono così curiosa se sono o meno incinta, ne sarei così felice! Ma non

voglio illudermi!

Mi è stato detto che devo aspettare la

fine del mese con l’arrivo del ciclo.



Gentile lettrice,

sì per scoprire di essere incinta deve attendere il primo giorno di

eventuale ritardo delle mestruazioni. I sintomi che lei descrive non possono

essere attribuibili a un inizio di gravidanza: è troppo presto, occorre

attendere che l’annidamento (ammesso che il concepimento sia avvenuto) si

completi, cosa che avviene cinque-nove giorni dopo il concepimento. Tenga

comunque presente che mentre il periodo fertile è identificabile grazie alla

presenza del muco fertile è più difficile stabilire il giorno esatto in cui

avviene l’ovulazione, quindi non può affermare con sicurezza che la sua sia

avvenuta il giorno 15. Il periodo fertile dura circa sei giorni, durante i

quali un rapporto sessuale non protetto può portare al concepimento, in

quanto gli spermatozoi, protetti dal muco fertile, possono sopravvivere

alcuni giorni nell’apparato genitale femminili, mantenendo intatta la loro

potenzialità fertile, e dunque arrivando ancora efficienti al giorno

dell’ovulazione (unico momento in cui può verificarsi il concepimento). Per

il resto, mi permetto di dirle che se è già impaziente a tre giorni dalla

data presunta del concepimento non riesco a immaginare come potrà affrontare

le settimane di gravidanza che le auguro si prospettino davanti a lei. La

natura ha ritmi diversi da quelli che noi vorremmo (tutto e subito) e la

gravidanza è il momento migliore per recuperare una dimensione meno

ansiogena e frenetica. Per finire, le ricordo di assumere acido folico (una

compressa da 400 microgrammi al giorno) per tutta la durata della ricerca

della gravidanza e almeno fino al termine del primo trimestre: serve per

prevenire gravi malformazioni del feto. Ma immagino che già lo stia facendo visto che è alla ricerca di un bimbo.

Cari saluti (mi tenga aggiornato).

