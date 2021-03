Sintomi di gravidanza che compaiono e riappaiono: è brutto segno?

Una domanda di: Sara

Sono incinta e dovrei essere a 5+4, non ho ancora fatto la visita per accertarlo. Ma è normale che i sintomi della gravidanza alcuni giorni ci siano e altri invece spariscano? C’entrano gli ormoni?

Sono preoccupata, ho letto che se i sintomi spariscono di colpo non è un buon segno.



Buongiorno signora, i segni precoci della gravidanza sono legati alla produzione ormonale che è parte integrante della stessa. L’andamento non è costante pertanto possono esserci momenti in cui le sensazioni sono maggiori o minori ma non per questo si deve pensare immediatamente ad una interruzione del decorso fisiologico della gravidanza.

Generalmente con il trascorrere delle settimane le sensazioni si stabilizzano e possono guidarci nel vivere serenamente il percorso della gravidanza. Per tranquillizzarla ulteriormente aggiungo che lei riferisce che i suoi sintomi scompaio e poi riappaiono: se la scomparsa dei sintomi fosse dovuta all’interruzione della gravidanza non ricomparirebbero.

Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.



