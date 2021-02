Sintomi di gravidanza il giorno dopo il rapporto: è possibile?

Una domanda di: Elisa

Ho avuto il ciclo “la fuoriuscita di sangue” tra il 6 gennaio e il 10.

Il 30 gennaio ho avuto un rapporto non protetto “con coito interrotto” e dal

31 cioè il giorno dopo ha cominciato a gonfiarsi il seno e sono niziate delle

piccole perdite trasparenti/biancastre con un odore sgradevole. L’applicazione

dice che il 4 febbraio mi arriverà di nuovo il ciclo, cioè tra 3 giorni.

Secondo lei è normale e sono sintomi da ciclo o dovrei preoccuparmi? Il

giorno in cui lo fatto era pericoloso o posso tranquillizzarmi?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

di sicuro i sintomi di una gravidanza non si manifestano il giorno successivo al rapporto sessuale, neppure nel caso in cui quest’ultimo dovesse determinare una gravidanza. Ci vuole almeno il tempo per il prodotto del concepimento di raggiungere l’utero e impiantarsi, cosa che richiede almeno sette-nove giorni. Posto questo, è ben noto che il coito interrotto è un metodo contraccettivo fallimentare per cui se non desidera una gravidanza le consiglio senz’altro di ricorrere a una contraccezione sicura. Meritevoli

di attenzione sono invece le perdite di odore sgradevole, che possono essere espressione di un’infezione vaginale, una vaginosi da Gardnerella, per

esempio. E’ ovvio però che non posso essere io a farle diagnosi a distanza, quindi la invito senz’altro a consultare il ginecologo: in questa occasione

potrà discutere anche di contraccezione. Nel frattempo le raccomando di seguire un’igiene intima puntuale e corretta, utilizzando detergenti

specifici. Per quanto riguarda l’eventualità di essere incinta, se le prossime mestruazioni dovessero tardare faccia il test specifico e si toglierà il dubbio. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

