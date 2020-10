Sintomi di gravidanza, ma il test è negativo

Una domanda di: Fabiola

Salve ho 35 anni,

col mio compagno abbiamo avuto rapporti senza precauzioni. Ho un ritardo di 1 settimana cosa che a me non è mai successa, a meno che non sia incinta.

I sintomi sono quelli della gravidanza.

Crampi dolore sia schiena che basso ventre, giramenti di testa, nausea.

Ma esito negativo sia test in casa sia dell’urina al laboratorio.

È possibile che lo sia ma non viene confermato?

Ci sono altri esami che possono confermare la situazione?

Grazie.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Cara signora, il test di gravidanza su urine e su sangue (dosaggio delle beta-hCG) è sicuramente in grado di fornire un risultato certo.

Le sensazioni da lei riferite potrebbero essere legate ad una situazione ormonale transitoriamente alterata, come capita per esempio in caso di ciclo anovulatorio.

Attenderei qualche giorno per vedere l’evoluzione della situazione e per fare eventualmente una ecografia ginecologica di controllo dal suo specialista di fiducia.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

