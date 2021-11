Sintomi di gravidanza, ma il test (precoce) è negativo: che fare?

Una domanda di: Isabel

È la prima volta che mi permetto di scrivere qui, e chiedo in anticipo scusa se è il post sbagliato. Pongo questa domanda: La mia ultima mestruazione è stata il 24 ottobre ho avuto ovulazione 9,10,11 novembre. Ovviamente ho avuto i rapporti con mio marito. La prossima mestruazione sarebbe il 23 novembre. Ho i sintomi premestruali con aggiunta di sbalzi di temperatura, nausea minima, difficoltà a digerire. Spinta dalla curiosità ho fatto un test Clearblue precoce questa sera ma non si vede nulla o comunque è molto impercettibile. Consigli? Grazie infinite.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, non è chiaro che cosa mi stia chiedendo. In generale, l’ovulazione si verifica in un solo giorno, cioè nell’arco di circa 24 ore, mentre i cinque giorni che la precedono sono il “periodo fertile femminile”. Sono, cioè, i giorni durante i quali i rapporti sessuali possono portare al concepimento che però può avvenire solo nel giorno dell’ovulazione. Durante il periodo ferile gli spermatozoi possono infatti sopravvivere nell’apparato genitale femminile in attesa che maturi l’ovocita ed entri nelle tube, dove avviene la fecondazione. Questo processo è favorito dal muco fertile femminile, una caratteristica secrezione trasparente e filante che segnala appunto l’approssimarsi dell’ovulazione e l’ovulazione stessa. Per quanto riguarda la sua domanda, il concepimento non avviene in automatico, non funziona come un interruttore che basta premere per accendere la luce. Lei non mi dice quanti anni ha, comunque indicativamente le probabilità di dare inizio a una gravidanza sono circa del 25-30 per cento per ogni ciclo perfino nella fascia di età più fertile, cioè fino a 30 anni. Comunque sia, attenda il giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni e ripeta il test di gravidanza. Il consiglio che invece le raccomando di seguire è di assumere da subito e per tutta la ricerca della gravidanza, fino almeno al termine del primo trimestre, l’acido folico: una compressa da 400 microgrammi al giorno. L’acido folico serve a prevenire gravi malformazioni del bambino. Le auguro di realizzare al più presto il suo desiderio di diventare mamma. Cari saluti.

