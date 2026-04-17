Sintomi di gravidanza ma poi le mestruazioni sono arrivate: perché?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 17/04/2026 Aggiornato il 17/04/2026

Nausea, capogiri e altri sintomi che si manifestano nelle prime settimane successive al concepimento possono anche essere anche dovuti a una ragione diversa dalla gravidanza.

Una domanda di: Aisha
Ho 33 anni. Io e mio marito stiamo cercando una gravidanza e recentemente mi è capitato quanto segue. Circa otto giorni prima della data prevista per il ciclo, ho iniziato ad avvertire sintomi che ho interpretato come gravidici: nausea, giramenti di testa, dolori allo stomaco, seno gonfio, areole notevolmente ingrandite e capezzoli più scuri del solito. Questi sintomi sono stati intensi ed evidenti fino a circa tre giorni prima del 10 aprile, data in cui era previsto l’arrivo del ciclo. L’11 aprile, in assenza di mestruazioni, ho effettuato un test di gravidanza, convinta di essere incinta, ma il risultato è stato negativo. Il giorno successivo, 12 aprile, è iniziato il ciclo. Mi chiedo quindi cosa possa essere successo: è possibile che si sia trattato di una gravidanza biochimica, oppure è più probabile che siano state semplici fluttuazioni ormonali, considerando che il test non ha rilevato l’ormone della gravidanza? Ringrazio anticipatamente per l’attenzione.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile Aisha,
purtroppo mi è impossibile dare una spiegazione certa su quanto le è accaduto: l'unica cosa che sappiamo è che lei non è incinta visto che il test è negativo. Potrebbe sì essere iniziata una gravidanza che in breve si è spenta: un simile accadimento è frequente e non rappresenta particolare motivo di preoccupazione. Se così fosse stato, avremmo la prova più certa che la vostra coppia è fertile e questa è una buona cosa. Altrimenti dobbiamo pensare che i sintomi che ha avvertito fossero dovuti ad altro. Le raccomando di assumere l’acido folico per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre: serve per la prevenzione della spina bifida del bambino. Cari saluti.

Sintomi di gravidanza ma poi le mestruazioni sono arrivate: perché?

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