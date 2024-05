Sintomi di gravidanza: possono comparire dopo due giorni dal concepimento?

Una domanda di: Romina

Le scrivo perché vorrei sapere se sia possibile avere dei sintomi, quali sensazioni di nausea e piccoli dolori nel basso ventre, a distanza di 48/72 ore dal concepimento. Ho questi disturbi ormai da qualche giorno e il rapporto senza protezione è avvenuto in data 14/4/24; quindi vorrei sapere se sia possibile che questi sintomi si possano già presentare a così poca distanza dal rapporto. Grazie per la sua risposta.



Cara signora,

di solito i primi sintomi di una gravidanza si avvertono (se si avvertono, perché non è automatico che si presentino) a partire da 2-4 settimane dopo

il concepimento, o comunque dopo che l’uovo fecondato si è annidato nell’utero cosa che avviene circa 7-10 giorni dopo il concepimento. Ritengo dunque più probabile che quello che avverte sia legato alla tensione emotiva e alla grande aspettativa. Tuttavia, il momento della comparsa dei sintomi è molto soggettivo, varia da

donna a donna, quindi non si può escludere categoricamente che i sintomi che lei manifesta siano dovuti a una gravidanza (anche se sinceramente ne dubito). Detto questo, adesso non le resta che aspettare l’eventuale ritardo delle mestruazioni per fare il test di gravidanza che le confermerà se è incinta. Le auguro che il suo desiderio si avveri.

