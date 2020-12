Sintomi di gravidanza possono comparire subito dopo il concepimento?

Una domanda di: Sabrina

Salve, ho avuto un rapporto a coito interrotto il 30 esimo giorno del mio ciclo mestruale, premetto che il mio ciclo è molto irregolare (varia dai 31

ai 47 giorni); sono abbastanza sicura di aver ovulato quel giorno in quanto le mie perdite erano particolarmente filamentose; il mio ragazzo è venuto

fuori, ma io sono comunque in ansia, per la paura di poter essere rimasta incinta. Dopo 4 giorni (34esimo giorno) ho avvertito dei crampi al basso

ventre e al 36 esimo giorno ha cominciato a farmi male il seno, inoltre è aumentato l’appetito, ho sempre fame e sono stanca, ho avuto ieri dei

giramenti di testa mentre ero seduta a mangiare e questo mi ha fatto preoccupare molto in quanto ho letto che è uno dei sintomi di gravidanza più

frequenti, inoltre sto notando che l’areola dei capezzoli si sta scurendo, non mi era mai successo prima. Sono al 42 esimo giorno è

ancora non mi è arrivato il ciclo. Rischio una gravidanza? O posso stare tranquilla? La tensione al seno, mi viene ogni volta prima del ciclo, ho

però paura che questa volta possa essere dovuta ad una gravidanza! Mi

potrebbe dire se secondo lei questo sintomo in caso di gravidanza si può

avvertire già dopo 6 giorni dal rapporto a rischio? O di solito si avverte

dopo molti giorni? Grazie per tutto in anticipo e mi scusi per la mia

agitazione che sicuramente traspare da tale messaggio. Cordiali saluti e

buona giornata.



Gentile signora,

tutti i sintomi che lei riferisce possono essere presenti sia in una gravidanza iniziale sia nei giorni che precedono l’arrivo delle mestruazioni. Per i capezzoli che si scuriscono, in gravidanza iniziano a farlo intorno al secondo mese, quindi è un po’ presto. I giramenti di testa possono essere dovuti a mille motivi, così come l’aumento dell’appetito. In generale, i sintomi di gravidanza non compaiono in genere così precocemente. Posto tutto questo, è ovvio che se si ha un rapporto non protetto nel periodo fertile è possibile dare inizio a una gravidanza. A questo punto non le resta che attendere ancora qualche giorno per poi effettuare il test di gravidanza che le toglierà ogni dubbio. Con cordialità.

