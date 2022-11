Sintomi di infezione virale: serve fare il tampone per la ricerca dello streptococco?

Una domanda di: Maria

Mia figlia di quasi 5 anni ha da quasi una settimana raffreddore, tosse, congiuntivite. Non ha mai avuto febbre. Stamattina le è inoltre venuta la lingua bianca. La pediatra oggi l’ha visitata e le ha trovato gola arrossata senza placche. La bambina non lamenta mal di gola. Quando ha visto la lingua, la pediatra parlando con una tirocinante che era con lei l’ha definita “lingua a fragola bianca” e ha deciso quindi di fare tampone rapido per streptococco risultato fortunatamente negativo. Ho alcuni quesiti: 1) il test rapido è stato fatto dopo poco più di un’ora di digiuno soltanto, è attendibile? Lo chiedo perché in un altro caso la pediatra ci aveva fatto questo tampone e ci aveva chiesto di non far bere o mangiare la bambina per almeno 2 ore per evitare falsi negativi. Questa volta non essendo programmato il tampone non ho potuto prepararmi adeguatamente e la bambina non era pertanto a digiuno da due ore. Preciso che la pediatra ha comunque fatto il tampone molto bene, sfregando molto sulla gola per diversi secondi. 2) Perché la pediatra ha ipotizzato lo streptococco nonostante ci fossero evidenti sintomi virali? ( raffreddore, tosse?) Solo l’aspetto della lingua basta a ipotizzare streptococco? 3) Se non è streptoccocco, allora a cosa è dovuta questa lingua a fragola bianca? hHo letto morbillo o rosolia, ma mia figlia è vaccinata e non ha esantemi). È il caso di rifare il tampone faringeo fra qualche giorno per essere sicuri che non sia scarlattina? Grazie molte.



Cara signora, mi sembra che l’ultimo dei problemi è aver paura che possa trattarsi di una infezione da streptococco che, se anche può fare la lingua a fragola, non viene praticamente mai senza febbre, né con raffreddore e tantomeno con tosse e congiuntivite. Tutti sintomi tipici di una forma virale. Forse un adenovirus che si accompagna spesso a congiuntivite, ma anche, perché no, lo stesso coronavirus. Questo anche per dire che se avessi avuto l’idea di fare un tampone non lo avrei certo fatto per cercare lo streptococco (e l’aver prima mangiato non è un problema). Infine se la bambina dovesse continuare ancora con il raffreddore, la congiuntivite e con tosse secca senza migliorare, penserei ad una forma allergica e le chiederei se non avete magari adottato da poco un gatto o un cane a casa. Con cordialità.

