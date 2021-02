Sintomi gastrointestinali in una lattantina

Una domanda di: Vincenza Federica

Salve, la mia bimba ha due mesi. Abbiamo provato Humana AR ma

rigurgitava finalmente abbiamo trovato il Novalac reflux e non rigurgita però

butta aria maleodorante e feci a volte liquide e a volte cremose di ordore sgradevole. Non so più che fare.



Stefano Geraci Stefano Geraci

Gentile signora,

non mi dice nulla rispetto alla crescita della bambina e alla sua condizione di salute generale e questo rende davvero difficile darle una risposta. Comunque sia, il principio generale è che se un bambino cresce a un ritmo regolare, dorme un sonno sereno, nelle ore di veglia è reattivo, allegro, non piange in maniera eccessiva e il suo pianto non è né lamentoso né con note acute di dolore, significa che non c’è nulla di cui preoccuparsi. Dunque se sua figlia cresce bene e non ha alcun comportamento che possa far pensare a un disturbo fisico, credo che i sintomi che lei riferisce possano essere attribuiti a un’immaturità gastrointestinale, desinata a risolversi con il passare delle settimane. Del resto quello che lei descrive non è infrequente nel lattantini e, nella maggior parte dei casi, non esprime nulla di significativo. Posto tutto questo, è chiaro che se la bambina dovesse essere irrequieta, abbattuta, con poco appetito, dovesse piangere molto e dormire poco è necessario che venga controllata dal pediatra di famiglia che, a differenza di me, avrà modo di visitarla. Con cordialità.

