Sintomi strani: cosa può essere?

Una domanda di: Alice

Mi fa male in basso a sinistra e anche destra e tutta la pancia non ho ancora le mestruazioni: dall’ultrima mestruazione sono passati 34 giorni. Ho avuto dei capogiri e mal di testa e continuo andare in bagno a fare pipì.





Gentile signora,

spero non si attenda che io le dica che è incinta, perché purtroppo non sono un indovino ma un ginecologo. I sintomi che lei descrive possono essere legati a numerose cause (per esempio, anche aun’infezione delle vie urinarie) in quanto non sono proprio caratteristici dell’iniziodella gravidanza, che tuttavia non si può escludere. Scoprirlo è comunque molto facile: basta fare il test di gravidanza, va bene quello che si effettua sulle urine con il kit fai-da-te. Se la mestruazione è già in ritardo, perché il suo ciclo è regolare e più corto di 34 giorno può già effettuarlo. Cari saluti.

