Sintomi strani: posso essere incinta?

Una domanda di: Sharon

Da gennaio non prendo più la pillola. Ho avuto il ciclo dal 6/01 al 10/01 poi di nuovo ma questa volta abbondante (mai successo) dal 26/01 al 30/01.

Nel mese di febbraio è arrivato il 28/02 e il 29/02 già finito (avendo già 2 bimbe sembravano le cosiddette “perdite da impianto” ma non ne sono sicura). Questo mese il ciclo dovrebbe arrivare il 27/03 ma sento dolore lombare in basso a sinistra che arriva fino a prendere le ovaie e alcune volte ho lo stomaco disturbato. Non digerisco, bruciore e andare in bagno non è poi come prima. Potrebbe essere inizio di una gravidanza? Grazie.



una donna in età fertile che ha un'attività sessuale regolare e non utilizza contraccezione può senza dubbio rimanere incinta. Per quanto riguarda i sintomi che riferisce possono essere dovuti a una gravidanza a anche ad altre condioni: impossibile stabilire con sicurezza a cosa attribuirli. Fortunatamente scoprire se è invinta sarà molto semplice: basterà effettuare il test di gravidanza, va benissimo quello fai-da-te che si esegue sulle urine, a partire dal primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni. Ci vuole dunque solo un po' di pazienza. Con cordialità.