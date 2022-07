Sinusite e allattamento

Una domanda di: Stefania

Soffro da sempre di sinusite ma questa volta sto allattando la mia bimba di 8 mesi e non vorrei interrompere se non proprio strettamente necessario. Cosa posso fare per sciogliere i muchi che si sono accumulati e mi provocano tosse secca se mi stendo? Grazie mille.



Cara Stefania,

non posso far altro che utilizzare, quale presupposto della mia risposta, la tua frase “soffro da sempre di sinusite”. Immagino pertanto trattarsi di sinusite (sede da definire) cronica. Se così fosse, in assenza di una sintomatologia acuta febbre e/o dolorosa (mi riferisci solo la presenza di muco) non vedo perchè somministrare antibiotici. Mi limiterei ad una terapia aerosol per via nasale due volte al dì. Desidero farti comunque una domanda: ” soffri anche di emicrania? C’è familarità per emicrania?”: se la risposta fosse affermativa non si tratterebbe di “sinusite cronica” ma di algia emicranica ed il comportamento sarebbe diverso.

Con cordialità.

